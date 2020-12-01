Госбюджет в ноябре перевыполнен почти на 10%

Доходы государственного бюджета в ноябре 2020 года составили почти 102,3 млрд грн, что на 9,3% превышают плановый показатель и на 15,2% — прошлогодний уровень, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).
Согласно обнародованной во вторник информации, общий фонд бюджета в ноябре получил 85,46 млрд грн, что на 6,2% больше плана и на 6,6% превышает показатель ноября-2019.
По данным ГКСУ, в целом доходы госбюджета за 11 месяцев 2020 года составили 944,7 млрд грн, что соответствует ожидаемому показателю и на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Общий фонд по доходам за 11 месяцев перевыполнен относительно плана на 0,4% и на 1,7% относительно прошлогоднего показателя за этот период. Всего поступления общего фонда в январе-ноябре составили 805,92 млрд грн, уточняет ГКСУ.
Как указало казначейство, таможня в ноябре текущего года принесла 29,78 млрд грн, что всего на 0,2% больше плана и на 12,4% выше показателя ноября-2019. По итогам 11 месяцев таможенные поступления составили 264,36 млрд грн, отстав от ожидаемого уровня на 11,6%, а от прошлогоднего — на 8,7%.
Налоговые поступления в ноябре превысили план на 11,6% и были выше ноября прошлого года на 3,4%, составив 53,3 млрд грн. По итогам 11 месяцев налоговая перевыполнила план на 9,6% при поступлениях в 472,7 млрд грн, что на 15,1% больше показателя за январь-ноябрь-2019.
Согласно данным ГКСУ, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в ноябре возросло до 12,57 млрд грн по сравнению с 11,88 млрд грн в октябре, а в целом за 11 месяцев бюджетное возмещение указанного налога составило 128,7 млрд грн, что на 9,4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
Доходы местных бюджетов в ноябре-2020 были на 17,3% выше ожидаемого уровня — 29,5 млрд грн, что на 9,3% выше прошлогоднего показателя. За 11 месяцев местные бюджеты получили 269,5 млрд грн, что на 2,7% ниже плана, но на 4,7% больше показателя за тот же период прошлого года.
Поступления от ЕСВ составили в минувшем месяце 25,36 млрд грн, что на 9,2% больше, чем в ноябре-2019.
В целом за январь-ноябрь-2020 поступления от ЕСВ выросли на 6,7% к аналогичному периоду 2019-го и достигли 261,8 млрд грн.
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