Минздрав не выносил вопрос о локдауне на завтрашнее заседание Кабмина

Министерство здравоохранения не выносило вопрос о локдауне на заседание Кабмина 2 декабря.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
«Мы такое предложение не вносили. У нас есть другие постановления, которые касаются медицинской системы, они не касаются именно карантинных ограничений. Там есть постановления относительно дополнительного выделения средств, в частности на лабораторные центры, это такая текущая работа. По поводу жесткого карантина, каких-либо дополнительных ограничений — на завтра мы такой проект решения даже не готовили», — сказал Степанов.
Напомним, ранее стало известно, что Минздрав не будет предлагать продолжать карантин выходного дня. По словам Степанова, эффект от карантина выходного дня был бы, если бы эти ограничения соблюдались.
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