Шмыгаль обещает выполнить бюджет этого года

Текущая экономическая ситуация позволяет Украине исполнить бюджет 2020 года.

В этом заверил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.

«Налоговая служба уже выполнила годовой план по поступлению, таможня пока отстает по плановым поступлениям. Этому есть веские причины. Нам не с первого раза удалось изменить менеджмент таможни, чтобы устранить злоупотребления, коррупцию и навести порядок в ее работе», — сказал Шмыгаль.

Премьер также подчеркнул, что для покрытия расходов бюджета в этом году есть рынок внешних и внутренних заимствований — традиционные источники, которыми Украина пользовалась в годы независимости.

«У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (под 10-13% годовых в гривне), чем средства МВФ», — отметил глава правительства.