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Аналитик Economist спрогнозировал ухудшение отношений США и России

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Аналитик Economist спрогнозировал ухудшение отношений США и России

Отношение администрации Джозефа Байдена к России будет хуже, чем в случае администрации Дональда Трампа, заявил в интервью РБК Саймон Баптист — главный экономист The Economist Intelligence Unit (исследовательско-аналитического подразделения Economist Group, которая выпускает авторитетный деловой журнал The Economist).

«Конгресс США и так уже в целом довольно враждебно настроен в отношении России, просто администрация Трампа не дала воплотить многие из предложенных им мер. Но при Байдене и конгресс, и президент займут одинаковую позицию. И России придется труднее», — считает Баптист. Но санкции против России, по его мнению, скорее всего, будут точечными: против отдельных лиц или определенных компаний, а не всей страны или целых отраслей.

Не прекратится и торговая война США с Китаем. «Она станет менее интенсивной, но не думаю, что этот конфликт закончится, — полагает эксперт. — Трамп очень сконцентрировался на тарифах на китайские товары и экономических санкциях, например против таких компаний, как Huawei. Не думаю, что Байден одержим торговлей так же, как Трамп. Поэтому не считаю, что он будет и дальше воздвигать торговые барьеры. Но, скорее всего, он и не снизит тарифы на китайские товары, потому что такую меру очень сложно провести с политической точки зрения».

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В долгосрочной перспективе Байден, возможно, окажется для Китая худшим противником: скорее всего, он будет более эффективно выстраивать объединенный фронт против КНР в таком вопросе, как режим прямых иностранных инвестиций, привлекая в союзники страны Европы, Японию и Австралию. «В дальнейшем напряженность между США и Китаем усилится и не будет ограничиваться одной лишь торговлей», — заключает экономист.

Байден, который был вице-президентом при Бараке Обаме, известен как сторонник жесткой линии в отношениях с Россией.

отношения с Россией, Джо Байден
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