Среднее пособие по безработице в Украине составляет всего 3580 гривен

Средний размер пособия по безработице в Украине в ноябре 2020 года составил 3580 гривен.
Об этом «Экономической правде» сообщили в Государственной службе занятости.
По данным ведомства, по итогам ноября в Украине на учете было 408,8 тысячи безработных, из которых помощь от государства получали 352,4 тысячи человек.
Для сравнения, в ноябре 2019 года в Украине было зарегистрировано 288,9 тыс безработных, из которых помощь от государства получали 233,5 тыс человек. Средний размер этой помощи в ноябре 2019 составлял 3443 грн.
Средний размер пособия по безработице в Украине в 2020 году несколько колебался: самым высоким он был в марте — 3954 грн (против 3180 грн в марте 2019), а самым низким в июне — 3491 грн (против 2983 грн в июне 2019).
В июне 2020 года в Украине зарегистрировали наибольшее количество безработных — 517,7 тыс человек (из которых помощь получало 432,6 тыс человек). Для сравнения, в июне 2019 безработными зарегистрировались 287,1 тыс украинцев (из них помощь получали 233,1 тыс человек).
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