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Иран уже не хочет платить семьям погибших пассажиров сбитого самолета МАУ

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Иран уже не хочет платить семьям погибших пассажиров сбитого самолета МАУ

Иранская сторона отозвала свое предложение о выплатах компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном, поскольку средства на компенсации хотели выделить из фонда национального развития, сообщил в эфире Громадського радио заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«По моей информации, правительство уже отозвало это предложение (о заложении в бюджете соответствующих средств — Ред.), поскольку предполагалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе», — сказал Енин.

По его словам, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали. «Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций», — отметил замминистра.

Енин подчеркнул: позиция Украины исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и непредвзятого расследования катастрофы.

Как сообщалось, заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в ходе встречи с послом Ирана в Украине Манучехром Моради 7 декабря сообщил, что с момента последнего раунда переговоров в Тегеране в октябре прошло полтора месяца, а украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств относительно катастрофы самолета МАУ рейса PS752 8 января.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту «Тегеран-Киев», был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

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В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.

20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

МАУ, Иран
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