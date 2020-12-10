В Минздраве озвучили ожидания от жесткого карантина

Министерство здравоохранения Украины ожидает сокращения количества заболевших COVID-19 на 40-50% после введения жесткого карантина, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
«Наибольше граждане инфицируются на массовых мероприятиях, где не соблюдают масочный режим. Какого эффекта мы ожидаем? Если говорить о локдаунах, которые вводятся в европейских странах, то там за три недели количество заболевших сокращается до 80%, мы рассчитываем сокращение количества заболевших на 40-50%», — сказал он.
В свою очередь замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что чаще всего COVID-19 болеют лица старше 50 лет, а также лица с сопутствующими заболеваниями.
«21,6% заболевших COVID-19 в возрасте 50-59 лет. Наибольший процент летальных случаев от коронавирусной болезни в возрастной группе 60-69 лет — 31,1%. Больше всего страдают люди с сопутствующими заболеваниями», — сказал он.
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