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Сытник это «бесполезный кот», но Зеленский не рискнет его уволить, - эксперт

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Сытник это «бесполезный кот», но Зеленский не рискнет его уволить, - эксперт

В августе Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. 16 декабря заканчиваются трёхмесячный срок, который отвел КС на приведение ситуации с НАБУ в соответствие с Конституцией. Тем не менее, Артем Сытник, скорее всего, останется во главе этого органа, поскольку президент не рискнет ссориться с Западом, использующим НАБУ для своих целей.

Об этом заявил политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, комментируя перспективы выполнения решения КС.

«Если исходить из буквы закона, то после 16 декабря у НАБУ очень большие проблемы с дальнейшим функционированием. Однако президент не захочет ссориться с Западом. У нас крайне сложная ситуация с финансами, нам критически необходим очередной заем и президент прекрасно понимает, что если он займет позицию в духе своего киногероя Голобородько, то ему покажут комбинацию из трех пальцев. Со всеми вытекающими отсюда последствиями и рисками. А вести более гибкую политику, донести до Запада мысль, что это именно Запад должен быть заинтересован в недопущении дефолта Украины, Зеленский не способен», - отмечает эксперт, подчёркивая, что Западу нужно сохранение НАБУ в таком виде, в каком оно есть сейчас.

«На примере Сытника мы видим очередной пример двойной морали коллективного Запада. Там закрывают глаза на то, что НАБУ руководит человек, в отношении которого есть решение суда о коррупции, хотя даже с точки зрения морально-этической он не имеет права работать на этой должности. Кроме того, все видят крайне неудовлетворительный коэффициент полезного действия этой институции - мы тратим миллиарды, а возвращаем несколько десятков тысяч. Нужно ли держать дома кошку, которая не ловит мышей? А НАБУ сейчас напоминает такого, знаете, бесполезного кота. Однако, он бесполезен для страны, но, видимо, полезен для коллективного Запада. Там делают ставку на НАБУ как на ключевой элемент вот этой «антикоррупционной» вертикали, которая на самом деле должна обеспечивать контроль над украинскими деловыми и политическими элитами» - отмечает политолог.

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По мнению Золотарева, если исходить из национальных интересов Украины, то НАБУ вообще ненужная институция, которая должна быть ликвидирована.

«НАБУ в наших условиях — это абсолютно искусственная институция, у нас 8 структур, занимающихся борьбой с коррупцией, а коррупция процветает. Поэтому я критически отношусь к самому факту существования НАБУ, которое получило достаточно мощный материальный ресурс, но которое не демонстрирует тех результатов, на которые рассчитывали», - заявил он.

Артем Сытник, Андрей Золотарев
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