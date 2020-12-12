Степанов обещает наказать лаборатории, выдающие фиктивные справки о ПЦР-тесте

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что фиктивная справка о результатах ПЦР-теста - это преступление, и призвал граждан жаловаться на лаборатории, которые выдают такие фиктивные справки, Минздраву и правоохранительным органам.

Об этом Степанов сообщил на брифинге, отвечая на вопрос, как будет действовать Минздрава в случае установления фактов выдачи отдельными лабораториями фиктивных справок об отрицательном тесте ПЦР, передает Укринформ.

«Фиктивная справка о ПЦР-тесте - это уголовное преступление. Если мы узнаем, что какая-то лаборатория выдает такие фиктивные справки, то сразу будем обращаться в правоохранительные органы. И понятно, что (будут проводиться действия - ред.) по проверке лицензионных условий работы этой лаборатории», - отметил Степанов.

Он призвал граждан, если им станут известны такие факты о выдаче подобных фиктивных справок, обращаться в Минздрав и в правоохранительные органы и информировать об этом.

Также министр обратился к людям, которые думают относительно того, купить ли такую фиктивную справку на время путешествия или для каких-то других вещей.

«Во-первых, когда вы покупаете такую справку, вы платите за нее средства, и мне кажется, что лучше все же сделать тест и четко осознавать, что вы не болеете коронавирусной болезнью, потому что это точно нужно для вашего здоровья. Кроме того, если вы возьмете такую справку и поедете за границу, и там окажется, что она фиктивная, или будут выявлены другие обстоятельства, о том, как вы получили эту справку, это может просто вызвать у вас большие проблемы за рубежом. Там иногда, в отличие от нас, они (власти других стран - ред.) достаточно строго относятся к исполнению законов», - отметил Степанов.

Как сообщалось, за время эпидемии в Украине COVID-19 заболело 885 039 человек, из них 12 811- за последние сутки.