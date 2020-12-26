Зеленский назначил главу Ивано-Франковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Бойчука главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Соответствующий указ № 585/2020 глава государства подписал 24 декабря, сообщает пресс-служба президента.
Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Зеленский пожелал новому руководителю Ивано-Франковской ОГА сил и добросовестного труда на благо области.
Андрей Бойчук родился в 1976 году в Ивано-Франковске. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании «Укртрансгаз». В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
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