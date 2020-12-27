Первую прививку от коронавируса в Испании сделали 96-летней женщине

В Испании в воскресенье началась вакцинация от коронавируса COVID-19: первые дозы вакцины Pfizer получили 96-летняя постоялица дома престарелых и санитарка этого учреждения. Вакцинацию транслировало в прямом эфире государственное телевидение TVE.

Арасели Росарио Идальго Санчес родилась в 1924 году и живет в доме престарелых «Ольмос» в Гвадалахаре (Кастилия-ла-Манча) с 2013 года. У Арасели есть дочь, сын, четыре внука и правнук.

После этого вакцину ввели санитарке этого дома престарелых Монике Тапиас (1972 года рождения), которая здесь работает 10 лет.

В воскресенье будут вакцинированы первые пациенты и медперсонал в других домах престарелых в Испании. В субботу первая партия вакцины Pfizer прибыла в Гвадалахару из Бельгии, затем ее распределили по разным регионам. На Канары, Балеары, в Сеуту и Мелилью ее доставили на военных самолетах.

Сколько именно вакцин в первой партии, Минздрав Испании не сообщил. Однако это небольшое количество. Власти обещают, что теперь еженедельно в страну должны доставлять 350 тысяч доз вакцины. В ближайшие 12 недель Испания должна получить 4,6 миллиона доз вакцины, что позволит сделать прививки 2,6 миллиона жителей страны (вакцина вводится дважды).

Вакцинация в Испании разделена на четыре этапа: на первом ее получат постояльцы и сотрудники домов престарелых и центров для людей с ограниченными возможностями, а также медицинский персонал.

Только по официальным данным Минздрава, с начала эпидемии в марте в Испании были выявлены 1,8 миллиона случаев заражения COVID-19. За последние две недели эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться (были выявлены 123 тысячи случаев, 262 на сто тысяч населения). Жертвами эпидемии, по официальным данным, стали почти 50 тысяч человек, из них за последнюю неделю 634.