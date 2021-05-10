В Испании рассчитывают получить собственную вакцину от COVID-19 к концу года

Правительство Испании рассчитывает, что к концу текущего года в стране будет готова собственная вакцина от коронавируса. Об этом заявила в понедельник министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото.

«Мы оптимистично настроены в отношении получения испанской вакцины, сейчас есть три проекта, которые продвигаются вперед, разработкой которых руководит Высший совет по научным исследованиям», — сказала глава ведомства. «Мы думаем, что к концу года Испания может иметь свою вакцину с очень высокой степенью эффективности», — уточнила министр.

По ее словам, власти Испании надеются, что примерно с 20 мая страну смогут вновь посещать британские туристы. Кроме того, Марото отметила, что Мадрид «просит Еврокомиссию ускорить начало использования сертификатов вакцинации, поскольку Испания уже готова». «Я думаю, что мы уже обозначили горизонт — конец мая или июнь — для возобновления международных путешествий», — добавила глава ведомства.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 3,5 млн случаев заражения, почти 78,8 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года.

27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас в королевстве около 28% населения уже получило как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.