В Испании отказавшихся от вакцины будут заносить в специальный реестр

Власти Испании решили создать специальный реестр тех, кто отказался делать прививку от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Сальвадор Илла в интервью телеканалу La Sexta.

Этой информацией испанские власти намерены поделиться с другими странами Европейского союза. Министр добавил, что в реестр будет заноситься информация, по какой причине человек отказался от прививки. Он подчеркнул, что данный список не будет обнародован, его составят «с максимальным уважением к защите данных».

Массовая вакцинация в европейских странах началась 27 декабря. Представители восьми стран (Испании, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Люксембурга, а также Швейцарии, которая не входит в ЕС) договорились о координации своих стратегий вакцинации. Совместный план предполагал быстрый обмен информацией о ходе и результатах вакцинации. Единственной одобренной европейским регулятором вакциной от COVID-19 является совместная разработка американской Pfizer и немецкой BioNTech — Comirnaty.

При начале вакцинации Минздрав Испании разделил население страны на 15 групп. Каждая из них сможет получить препарат в порядке очереди. Первый этап (январь—март 2021 года) вакцинации охватит около 2,5 млн человек — жителей и персонал домов престарелых, медицинских работников и людей из групп риска. Два других этапа пройдут с апреля по июнь, а также с июля по сентябрь.

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Испании коронавирус был обнаружен более чем у 1,88 млн человек, свыше 50,1 тыс. граждан умерли в результате заболевания COVID-19.