Иран завершил расследование крушения украинского самолета

Расследование авиакатастрофы с украинским самолетом, сбитым под столицей Ирана, завершено, сообщил министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами.

«Завершено подведение итогов (расследования) катастрофы, итоговый отчет отпечатан как на английском, так и на персидском языке и передан всем участвовавшим сторонам», — сказа иранский министр, чьи слова публикует информационный портал правительства Ирана.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «вражескую цель», а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» малого радиуса действия из ЗРК «Toр-M1». Согласно отчету, две ракеты «Тор-М1» класса «земля-воздух» были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с «препятствием» в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев пока так и не получил от Тегерана технический отчет о катастрофе украинского Boeing в Иране. По его словам, Киев перейдет к фазе судебного разбирательства, только когда поймет, что все возможности урегулировать этот вопрос с Ираном исчерпаны.