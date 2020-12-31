Колумбия закупит 9 млн вакцин у фирмы Janssen

Власти Колумбии заключили соглашение с компанией Janssen, бельгийским отделением Johnson & Johnson, на поставку 9 миллионов вакцин от коронавируса, заявил президент страны Иван Дуке.

«Сегодня (в среду) было заключено соглашение с фармкомпанией Janssen. Было подписано соглашение о приобретении девяти миллионов доз вакцины для девяти миллионов граждан, так как, в отличие от других вакцин, производимая Janssen имеет однократную дозу», — заявил Дуке в телевизионном обращении.

Ранее в декабре Дуке сообщил о подписании соглашений с Pfizer и AstraZeneca о поставке 20 миллионов доз вакцин от коронавируса, столько же будет закуплено в рамках механизма COVAX. На прошлой неделе он сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в Колумбии к февралю, в пилотном режиме ее планируется запустить в ближайшие недели.

Согласно данным минздрава, в Колумбии выявлены 1,6 миллиона случаев COVID-19 (+11 639 за сутки), от осложнений скончались 42 909 человек (+289). Болеют в настоящий момент 82 052 человека.