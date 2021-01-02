В Палате представителей Конгресса собираются перейти на гендерно нейтральные обращения

Демократы в Палате представителей Конгресса США инициировали предстоящее рассмотрение законодательным органом пакета правил, включающего использование гендерно нейтральных обращений в процедурах нижней палаты. В частности, предлагается заменить использование местоимений «он», «она» на обращения «представитель» или «делегат». Как сообщил в субботу новостной портал Axios, ряд республиканцев раскритиковали подобную инициативу.

Кроме того, «отец» и «мать» могут быть заменены на «родитель», а «брат», «сестра» — на «родственник». «Подраздел изменяет использование местоимений, родственных связей и других упоминаний гендерной принадлежности в соответствии с учетом всех членов Палаты представителей, делегатов, сотрудников и их семей», — отмечается в распространенном документе с упоминанием предлагаемых мер.

Согласно инициативе, планируется также создать специальный комитет по преодолению экономического неравенства.

Конгресс США нового созыва начнет работать 3 января.