В Бразилии начинается производство российской вакцины

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» начнет производиться в Бразилии с 15 января, сообщается в официальном аккаунте разработчиков вакцины в Twitter.

«Бразилия начнет производство Sputnik V 15 января», — говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

6 января пресс-служба бразильской фармацевтической компании Uniao Quimica сообщила о получении из России клеточного материала для изготовления вакцины «Спутник V», которую, как уточнялось, будут производить на предприятиях в Бразилиа (Федеральный округ) и Гуарульюсе (штат Сан-Паулу). Ранее также стало известно о планах компании обратиться к регулятору за разрешением на экстренное применение вакцины в Бразилии, что позволит включить препарат в национальный план вакцинации.

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) 8 января запросило дополнительные сведения о российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, через какие проверки должна пройти российская вакцина от коронавируса «Спутник V», чтобы попасть на рынок Украины.