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Во Франции готовятся объявить уже третий по счету карантин

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Во Франции готовятся объявить уже третий по счету карантин

Власти Франции готовятся к объявлению нового, третьего по счету карантина и принятию очередных ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье газета Le Journal du Dimanche.

«Решение должно быть принято в самое ближайшее время», — цитирует издание источник в правительстве страны. Как отметила газета, введение нового карантина связано со стремительными темпами распространения во Франции «британского» варианта коронавируса и его нового штамма из ЮАР. Выступление президента Франции Эмманюэля Макрона по этому вопросу должно состояться в среду, 27 января, после посвященного этому вопросу заседания Совета по обороне, уточнило издание.

Собеседники издания подчеркнули, что вопрос о введении третьего карантина практически решен и в настоящее время лишь уточняются его сроки и сопутствующие ему меры. Ожидается, что действие режима карантина начнется до конца будущей недели и, по сведениям источников издания, он «продлится не менее трех недель».

По данным газеты, на этот раз могут быть введены более мягкие ограничения в связи с тем, что население с трудом переносит режим карантина. Не исключается, что теперь на ограниченное число часов будет разрешена работа магазинов, торгующих товарами, не относящимися к категории первой необходимости. Как сообщил в интервью Le Journal du Dimanche министр образования Жан-Мишель Бланкер, в случае введения новых мер школы и лицеи продолжат работать.

Согласно президентскому указу, первый карантинный режим был введен во Франции в связи с ускорением темпов распространения инфекции 17 марта прошлого года и действовал до 11 мая. Второй карантин власти объявили 30 октября, он был отменен 15 декабря. В настоящее время в стране действует комендантский час с 18:00 до 06:00, закрыты все рестораны и кафе, театры, кинотеатры и музеи, а также спортивные объекты.

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В субботу французские власти подтвердили 23 924 новых случая заражения коронавирусом на территории страны за последние сутки. Всего с начала эпидемии в стране был выявлен 3 035 181 случай заражения. Из 2 млн тестов, сделанных за последние семь дней, 7,1% оказались положительными. Этот показатель постепенно возрастает в течение последних недель.

Франция, коронавирус
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Комментарии (1)
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erotto sexx
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