Тупицкий решил судиться с госохраной из-за его недопуска на рабочее место

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск на Управление государственной охраны (УГО) из-за недопуска к исполнению им полномочий главы КСУ.

«Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску», — говорится в сообщении пресс-службы ОАСК на странице суда в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, Тупицкий просит признать противоправными действия УГО по недопуску его к исполнению им полномочий главы КС.

«Кроме этого, он просит ОАСК обязать УГО и лиц, находящихся на службе в Управлении, воздержаться от действий, совершающих какие-либо препятствия в допуске истца — Александра Тупицкого в рабочий кабинет в здании Конституционного суда, самого здания КСУ, а также земельного участка, на котором расположено здание Конституционного суда Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. После этого главу КСУ перестали пускать на работу служащие госохраны.