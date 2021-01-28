Тупицкий решил судиться с госохраной из-за его недопуска на рабочее место

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск на Управление государственной охраны (УГО) из-за недопуска к исполнению им полномочий главы КСУ.
«Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску», — говорится в сообщении пресс-службы ОАСК на странице суда в соцсети Фейсбук.
Согласно информации, Тупицкий просит признать противоправными действия УГО по недопуску его к исполнению им полномочий главы КС.
«Кроме этого, он просит ОАСК обязать УГО и лиц, находящихся на службе в Управлении, воздержаться от действий, совершающих какие-либо препятствия в допуске истца — Александра Тупицкого в рабочий кабинет в здании Конституционного суда, самого здания КСУ, а также земельного участка, на котором расположено здание Конституционного суда Украины», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. После этого главу КСУ перестали пускать на работу служащие госохраны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016