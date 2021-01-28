Пресс-конференция экс-замглавы СБУ Нескоромного в Брюсселе отложена «из-за карантина»

Брюссельский пресс-клуб отложил по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, пресс-конференцию бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, которая должна была состояться 2 февраля в столице Бельгии.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» исполнительный директор пресс-клуба Лоран Брихе «по причине ограничительных мер, введенных местными властями, мы отложили все мероприятия, запланированные с 1 февраля».
«Мероприятия не отменены, а отложены. Мы проинформировали об этом организаторов, а о новой дате сообщим дополнительно», — уточнил он.
Кроме того, соответствующее объявление размещено на сайте пресс-клуба.
Как сообщалось 26 января Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Сам Нескоромный написал у себя на странице в Телеграм, что подозрение ему не вручали и что он находится за границей.
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