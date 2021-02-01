Войти
Байден обсудит с республиканцами меры для борьбы с пандемией
инициатива
Байден обсудит с республиканцами меры для борьбы с пандемией
Зеленский рассказал, как выпрашивает вакцины у стран ЕС
дружба народов
Зеленский рассказал, как выпрашивает вакцины у стран ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

регионы
RSS

«Слуга народа» Максим Гузенко зарабатывает десятки миллионов гривен на «бесплатной» аренде земли в Сумской области

877

Фермерское хозяйство «Натон», учредителем которого является народный депутат Украины Максим Гузенко (фракция «Слуга народа»), обрабатывает 1400 гектаров земли на территории Дьяковского сельского совета (Буринский район, Сумская область), ничего не платя в бюджет громады.

Как выяснили журналисты телевизионного проекта «Стоп Реванш» (5-й канал), 2009-го председатель Буринской райгосадминистрации передал 1393 гектаров дьяковской пахотной земли в постоянное пользование Конотопской тюрьме - Государственному предприятию «Конотопский исправительный центр» №130. После победы Зеленского на выборах президента, тюремные угодья оказались в пользовании уже упомянутой фирмы «Натон» депутата от «Слуги народа» Максима Гузенко.

В среднем стоимость аренды земельного участка на территории Дьяковского сельского совета - 5000 гривен в год за гектар, поэтому за эту землю село должно получать до 7 млн гривен в год. Рднако «Конотопский исправительный центр» №130 платит всего 80 тысяч гривен в год налога на землю, то есть 5 гривен за гектар в месяц. «Натон» селу не платит ничего. При этом, как подсчитали журналисты, компания депутата Гузенко с земли имеет в год около 56 млн. гривен.

Дьяковка - одна из беднейших деревень Буринского района. Из-за дефицита средств в 2020 году в селе даже пришлось закрыть школу. 7 млн. гривен, которые сельская община должна была получать от аренды этих 1400 гектаров земли, решили бы все проблемы громады, рассказывают местные.

С декабря 2020-го дьяковская сельская громада присоединилась к Буринской объединенной территориальной громаде. Председатель ОТГ Виктор Ладуха пообещал решить проблему с землей в Дьяковке. Деньги от аренды должны работать на общину села, а не обогащать депутатов, рассказывает Ладуха. Но уже сейчас понятно, что легко эту «бесплатную землю» Максим Гузенко не отдаст. Выборы в Буринской ОТГ были едва ли не самыми скандальными в Украине. ЗЕ-депутат делал все возможное, чтобы не дать победить Виктору Ладухе - через суды организовывал пересчет голосов, пытался отменить волеизъявление граждан. Поэтому официальные результаты выборов были объявлены лишь в конце ноября, а первая сессия Буринского горсовета состоялась аж 24 декабря 2020. Все из-за опасений Гузенко, что руководитель Буринской ОТГ будет наводить порядок с землей в Дьяковке, рассказывают на Сумщине. 

Слуга народа, Владимир Зеленский, Максим Гузенко, Натон, Виктор Ладуха
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 1 февраля 2021
Воскресенье, 31 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Гонг! Победа нокаутом. Выносите «зеленых»

История с провалом голосования за Витренко как в капле воды отразила главные проблемы Зеленского, которые заключаются в том, что он умудрился совместить в себе все худшие черты и Ющенко, и Порошенко. Если помните, то народ под конец каденции воспринимал Ющенко как слабого президента, у которого был минимум влияния. А Порошенко упорно действовал в противофазе настроений общества.
Лаврентий Кухалейшвили
Лаврентий Кухалейшвили
правозащитник, общественный активист

Синим пламенем: Как в Приирпенье горят машины активистов и репутация местной полиции

Наш регион уже давно известен тем, что здесь местные власти крепко сплелась с криминалом, о чем в свое время на всю страну заявлял бывший Генпрокурор Юрий Луценко. Строительная мафия во главе с Карплюком крепко уцепилась за власть, потому что она дает возможность зарабатывать, без преувеличения, миллиарды на незаконных многоэтажных застройках. Всех, кто годами борется против этого произвола, эти негодяи всячески запугивают, в том числе – и такими крысиными делами, как поджог автомобилей.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

В мире господствует «вакцинный национализм». А где наш «вакцинный патриотизм»?

Для нас ситуация, когда США, Великобритания и другие страны Запада забрали себе всю вакцину – это вакцинный национализм. А для них – это вакцинный патриотизм. В связи с этим простой вопрос. А когда мы увидим вакцинный патриотизм от украинских политиков?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016