«Слуга народа» Максим Гузенко зарабатывает десятки миллионов гривен на «бесплатной» аренде земли в Сумской области

Фермерское хозяйство «Натон», учредителем которого является народный депутат Украины Максим Гузенко (фракция «Слуга народа»), обрабатывает 1400 гектаров земли на территории Дьяковского сельского совета (Буринский район, Сумская область), ничего не платя в бюджет громады.

Как выяснили журналисты телевизионного проекта «Стоп Реванш» (5-й канал), 2009-го председатель Буринской райгосадминистрации передал 1393 гектаров дьяковской пахотной земли в постоянное пользование Конотопской тюрьме - Государственному предприятию «Конотопский исправительный центр» №130. После победы Зеленского на выборах президента, тюремные угодья оказались в пользовании уже упомянутой фирмы «Натон» депутата от «Слуги народа» Максима Гузенко.

В среднем стоимость аренды земельного участка на территории Дьяковского сельского совета - 5000 гривен в год за гектар, поэтому за эту землю село должно получать до 7 млн гривен в год. Рднако «Конотопский исправительный центр» №130 платит всего 80 тысяч гривен в год налога на землю, то есть 5 гривен за гектар в месяц. «Натон» селу не платит ничего. При этом, как подсчитали журналисты, компания депутата Гузенко с земли имеет в год около 56 млн. гривен.

Дьяковка - одна из беднейших деревень Буринского района. Из-за дефицита средств в 2020 году в селе даже пришлось закрыть школу. 7 млн. гривен, которые сельская община должна была получать от аренды этих 1400 гектаров земли, решили бы все проблемы громады, рассказывают местные.

С декабря 2020-го дьяковская сельская громада присоединилась к Буринской объединенной территориальной громаде. Председатель ОТГ Виктор Ладуха пообещал решить проблему с землей в Дьяковке. Деньги от аренды должны работать на общину села, а не обогащать депутатов, рассказывает Ладуха. Но уже сейчас понятно, что легко эту «бесплатную землю» Максим Гузенко не отдаст. Выборы в Буринской ОТГ были едва ли не самыми скандальными в Украине. ЗЕ-депутат делал все возможное, чтобы не дать победить Виктору Ладухе - через суды организовывал пересчет голосов, пытался отменить волеизъявление граждан. Поэтому официальные результаты выборов были объявлены лишь в конце ноября, а первая сессия Буринского горсовета состоялась аж 24 декабря 2020. Все из-за опасений Гузенко, что руководитель Буринской ОТГ будет наводить порядок с землей в Дьяковке, рассказывают на Сумщине.