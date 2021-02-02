Янукович готов ответить на вопросы следствия из России

Экс-президент Украины Виктор Янукович готов ответить на вопросы украинского следствия на территории РФ, где он проживает, по вопросам уголовных дел, в которых он является фигурантом. Об этом сказано в сообщении адвокатского объединения «Авер лекс», специалисты которого представляют интересы бывшего главы государства в судах.

«Виктор Янукович в очередной раз обратился в офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований с просьбой к прокурорам прибыть по месту его временного пребывания в РФ для выяснения всех необходимых вопросов для расследования дел „майдана“. Соответствующие заявления сегодня поданы его защитой», — говорится в нем.

В заявлении подчеркивается, что место пребывания Януковича в России «давно известно правоохранительным органам». Однако, несмотря на это, прокуратура Украины в течение уже семи лет якобы «игнорирует приглашения Виктора Януковича», а также не занимается должным образом расследованием событий «майдана».

28 января пресс-служба ГБР сообщила о предъявлении Януковичу обвинения в госизмене. По версии следствия, Харьковские соглашения по Черноморскому флоту РФ нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны.

Ранее Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Адвокаты экс-президента подали ряд апелляций на решение суда. Сам Янукович вину отрицает и называет приговор незаконным.

21 апреля 2010 года представители Украины и России подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ. Согласно этим документам, пребывание флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров.