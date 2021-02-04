«Зеленая» энергетика обойдётся Украине до 2029 года в $10-20 млрд

Завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд до 2029 года, заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в четверг.
«Если посмотреть на разницу между „зеленым“ тарифом и рыночной ценой, как минимум сейчас, и умножить это на консервативные оценки производства из возобновляемых источников и умножить это на срок действий „зеленого“ тарифа — до 2029 года, то размер компенсации из государственного бюджета инвесторам в зеленую энергетику будет составлять от 10 до 20 млрд долларов», — сказал он на обсуждение экономической стратегии до 2030 года.
Витренко отметил, что «зеленый» тариф в разы превышает рыночную цену.
«Для такой развивающейся страны, как Украина, $10-20 млрд — это значительная сумма, которая составляет проблему», — подчеркнул он.
Глава Минэнерго также раскритиковал действующую систему выплат через оператора энергосистемы «Укрэнерго», у которого нет заинтересованности платить ВИЭ, так как их неравномерная выработка несет ему дополнительные проблемы. По мнению Витренко, такие выплаты должны проводиться через госбюджет как за общественное благо в виде чистой энергии.
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