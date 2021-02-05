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Минобороны США проверит состояние своих войск по всему миру

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Минобороны США проверит состояние своих войск по всему миру

Министерство обороны США проверит состояние своих вооруженных сил по всему миру для доклада главе государства. Об этом сообщил глава ведомства Ллойд Остин. Его сообщение приводится на сайте министерства.

«По указанию президента министерство проведет проверку состояние состояния вооруженных силу по всему миру, в том числе военного присутствия, ресурсов, стратегии и миссий. Это позволит мне проконсультировать главнокомандующего о том, как нам наилучшим образом расположить наши вооруженные силы в соответствии с национальными интересами», — говорится в сообщении военного министра.

По словам Остина, проверку будут проводить исполняющий обязанности замминистра обороны по политическим вопросам, консультируясь с председателем Объединенного комитета начальников штабов, а также со странами-союзниками США.

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О намерении провести глобальный смотр войск заявил президент Джозеф Байден в ходе своего выступления в госдепартаменте на тему о месте США в мире. Он отметил, что на время проверки Соединенные Штаты приостановят плановый вывод войск из Германии.

Пентагон, Ллойд Остин
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