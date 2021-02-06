Власти США хотят в несколько раз увеличить квоту приема беженцев

Новая администрация США планирует увеличить квоту приема беженцев в текущем финансовом году (начался 1 октября) до 62,5 тыс. человек. Об этом сообщило в пятницу со ссылкой на источники агентство Reuters.
Таким образом, как поясняет агентство, США готовы будут принять 22 тыс. беженцев из Африки, 6 тыс. — из Восточной Азии, 4 тыс. — из Европы и Центральной Азии, 5 тыс. — из Латинской Америки, 13 тыс. — из Южной Азии. Оставшиеся 12,5 тыс. мест не закреплены за каким-либо регионом.
В четверг президент США Джо Байден объявил о намерении увеличить квоту приема беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году.
Во время президентства Дональда Трампа квота на прием беженцев была уменьшена с 85 тыс. человек в 2016 финансовом году до 15 тыс. в 2021 финансовом году. Это самый низкий показатель с момента принятия закона о беженцах в 1980 году.
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