В Раду проходят только четыре партии, – опрос Центра Разумкова

Четыре политические партии преодолели бы пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021 года.

Согласно результатам опроса, наибольшую поддержку избирателей получили бы политическая партия «Слуга народа» — за нее готовы отдать свой голос 22,2% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы отдать свой голос 21,9%, за «Европейскую солидарность» — 18,1%, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 10,3%. Также шансы пройти в парламент есть у партии «Сила и честь», за которую готовы проголосовать 4,7% определившихся.

За партию «Голос» готовы проголосовать 2,7% определившихся, за Радикальную партию Олега Ляшко и ВО «Свобода» — по 2,5%, за партию «Гражданская позиция» — 2,4%, «Украинскую стратегию Гройсмана» — 2,3%, партию Шария — 2,1%. Партии «Оппозиционный блок» и «УДАР Виталия Кличко» собрали бы чуть более 1% голосов, остальные — менее 1% каждая.

Кроме этого, 16,1% общего количества респондентов заявили, что не намерены участвовать в выборах, а еще 15,4% затруднились с ответом или отказались отвечать.

Опрос проводился методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.