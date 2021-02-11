Байден закрыл проект Трампа по строительству стены с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Джо Байден официально закрыл проект относительно строительства стены между США и Мексикой. Также американский лидер отменил действующий там с 2019 года режим чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Режим чрезвычайной ситуации в районе южной границы был введен 45-м президентом США Дональдом Трампом. Фактически режим ЧС означает выделение дополнительных средств и упрощенную схему выделения федерального финансирования в регион.
«Я пришел к выводу, что введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным», — заявил Байден.
Байден подчеркнул, что его администрация не допустит «траты средств налогоплательщиков США на строительство стены на границе».
При этом президент попросил палату представителей США пересмотреть трату всех ресурсы, направленных на строительство стены с Мексикой.
Напомним, что еще 21 января в США приостановили строительство стены с Мексикой. Одним из первых указов новый глава государства остановил строительство стены и отменил усиление миграционного контроля.
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