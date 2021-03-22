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Трамп призвал Байдена достроить стену на границе с Мексикой

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Трамп призвал Байдена достроить стену на границе с Мексикой

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действия администрации президента Джо Байдена из-за остановки строительства стены на границе с Мексикой. Он призвал действующего президента немедленно возобновить строительство из-за кризиса, вызванного притоком нелегальных мигрантов.

"Мы с гордостью передали администрации Байдена самую безопасную границу в истории. Все, что им нужно было сделать,— держать эту плавно работающую систему на автопилоте. Вместо этого всего за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу«,— заявил Трамп. Его заявление опубликовал бывший пресс-секретарь Шон Спайсер в Twitter.

Дональд Трамп считает, что для прекращения кризиса на границе господину Байдену нужно «признать свою полную неудачу и принять глубоко эффективную, проверенную политику Трампа». Бывший президент призвал немедленно завершить строительство. По его словам, это можно сделать за несколько недель.

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Строительство стены было одним из основных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа в 2016 году. В феврале 2021 года Джо Байден отменил решение Трампа финансировать строительство стены за счет средств из других программ, до этого он поручил приостановить строительные работы. В феврале пограничники США задержали на границе с Мексикой почти 100 тыс. мигрантов.

Дональд Трамп, Мексика, Джо Байден
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