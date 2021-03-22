Трамп призвал Байдена достроить стену на границе с Мексикой

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действия администрации президента Джо Байдена из-за остановки строительства стены на границе с Мексикой. Он призвал действующего президента немедленно возобновить строительство из-за кризиса, вызванного притоком нелегальных мигрантов.
"Мы с гордостью передали администрации Байдена самую безопасную границу в истории. Все, что им нужно было сделать,— держать эту плавно работающую систему на автопилоте. Вместо этого всего за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу«,— заявил Трамп. Его заявление опубликовал бывший пресс-секретарь Шон Спайсер в Twitter.
Дональд Трамп считает, что для прекращения кризиса на границе господину Байдену нужно «признать свою полную неудачу и принять глубоко эффективную, проверенную политику Трампа». Бывший президент призвал немедленно завершить строительство. По его словам, это можно сделать за несколько недель.
Строительство стены было одним из основных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа в 2016 году. В феврале 2021 года Джо Байден отменил решение Трампа финансировать строительство стены за счет средств из других программ, до этого он поручил приостановить строительные работы. В феврале пограничники США задержали на границе с Мексикой почти 100 тыс. мигрантов.
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