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Умер посол Украины в Китае

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Скончался посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Печальная новость... На 65 году жизни скончался посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев. Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока. Светлая память и искренние соболезнования близким», — написал Кулеба в своем микроблоге Твттер вечером в воскресенье.

В пресс-службе министерства иностранных дел Украины в Фейсбуке добавили, что Камышев начал работу в МИД в первые годы после обретения Украиной независимости и посвятил более двух десятилетий своей жизни работе на дипломатическом поприще. Он лично приложил значительные усилия для развития отношений с государствами Азии и Ближнего Востока, дважды — в 2004-2009 и 2019-2021 годах — возглавлял посольство Украины в КНР.

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«Своим примером профессионализма Сергей Алексеевич вдохновил не одно поколение украинских дипломатов, которые переняв его опыт и знания, сейчас работают на ответственных должностях, как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом», — отметили в МИД, подчеркнув, что выражают глубокие соболезнования семье и близким умершего.

МИД, Китай, Сергей Камышев
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