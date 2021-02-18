Генпрокурор Венедиктова отчитается сегодня в Раде перед депутатами

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сегодня сделает отчет на пленарном заседании Верховной Рады о деятельности прокуратуры, сообщается в обнародованной на сайте парламента повестке дня.

Согласно этой информации, генпрокурор будет отчитываться перед депутатами в начале пленарного заседания, ориентировочно в 10.00.