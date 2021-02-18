СМИ узнали о планах Telegram привлечь $1 млрд

Компания Telegram Group Inc., которая владеет мессенджером Telegram, планирует привлечь минимум $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на финансовом рынке и источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседников газеты, облигации будут конвертируемыми, бумаги не будут размещены на бирже. Бонды выпустят на срок пять лет, при этом инвесторам ежегодно будет выплачиваться купон, предварительно в размере 7-8% от суммы долга. В случае, если Telegram в течение пяти лет проведет IPO (публичное размещение акций), владельцы облигаций смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.
Минимальный чек для участия в размещении составляет $50 млн, заявили источники «Коммерсанта». Один из собеседников допускает, что он может снизиться до $10 млн.
Организатором размещения выступает сам Telegram, а агентами — банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке, передает газета. По словам источника издания, представители США не смогут участвовать в размещении. Право отбирать инвесторов остается за Telegram, отметил он.
Telegram направит средства, полученные от продажи бондов, на улучшение инфраструктуры и привлечение новых пользователей, отмечает газета. Также деньги нужны на возврат средств инвесторам в блокчейн-платформу TON, которая не запустилась.
Как объяснял ранее Дуров, Telegram финансируется из личных средств основателя мессенджера, значительная часть из которых была им получена в результате продажи доли во «ВКонтакте». В декабре 2020 года он объявил о будущей монетизации Telegram и рассказал, что обслуживание серверов обходится ему в сотни миллионов долларов в год — эти средства уже невозможно оплачивать из собственных сбережений.
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