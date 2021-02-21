Волошин: Зеленский закрытием «каналов Медведчука» создал опасный правовой прецедент

Никаких связей с «временно оккупированными территориями» в плане финансирования у телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK нет. Об этом во время прямого включения на совместном вещании этих каналов заявил народный депутат Украины (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь») Олег Волошин.

«Здесь вопрос не двойных стандартов, вопрос выдумки. Прошло уже больше двух недель, но никаких материалов наша доблестная СБУ не предоставила обществу. Даже самые ярые сторонники закрытия телеканалов из ура-патриотического лагеря, которые открыто говорят о том, что телеканалы надо было закрыть чисто по политическим причинам, признают, что Президент Украины Владимир Зеленский, не пройдя ни через суды, ни через национального регулятора, ни через принятие специального, пусть самого дикого закона о коллаборационизме, просто наложил санкции, за которые можно наказывать только иностранных граждан и юрлиц», — убежден политик.

Тем самым, продолжил парламентарий, Зеленский создал опасный правовой прецедент.

«Где уголовное дело о контрабанде? У нас что, Донбасс уже не Украина? Экономически идиотская, вредящая национальным интересам страны блокада и то была введена в 2016 году. Это никак не могло быть контрабандой», — отметил Волошин.

Также нардеп коснулся вопроса реакции международного сообщества на санкции в отношении телеканалов.

«Вопреки лживым заявлениям власти, в том числе Министерства иностранных дел, в первый-второй день после введения санкций никакой поддержки со стороны Европейского Союза не было. Есть резолюция Европарламента, в которой Украину призывают не предпринимать политически мотивированного давления на СМИ, включительно с отзывом лицензии», — проинформировал народный депутат.

Олег Волошин считает показательным тот факт, что на санкции против телеканалов не было никакой реакции послов G7.

«У нас по любому поводу появляются заявления послов G7. Здесь не было заявления, где бы приветствовался подобный шаг. Есть отдельные заявления посольства США, твит посла Великобритании, что-то сказали канадцы. Всё. Послы Германии, Франции, насколько мне известно, отказались подписывать от имени G7 совместное заявление в поддержку этих действий. Это и есть двойные стандарты, они могли хотя бы для вида сказать: так дело не пойдет. Боритесь с Россией, вводите санкции против РФ, если есть уголовное дело — посадите того же Козака, если он действительно получает деньги из России незаконным образом и финансирует терроризм», — акцентировал внимание политик.

Волошин убежден в том, что Запад должен был осудить закрытие телеканалов, как это сделала Европейская и Международная федерации журналистов и отдельные депутаты Европарламента, осудившие давление на свободу СМИ.

«Нет пока коллективного заявления, например, от правительства Германии просто отмолчались. Если говорят, что речь идет о дезинформации, то пусть покажут пример дезинформационной кампании. Почему правительства других стран отмалчиваются? Абсолютный геостратегический расчет. В команде Зеленского, наверное, надеялись воспользоваться приходом к власти новой администрации Байдена. Показательно, что Госдеп тоже ничего не прокомментировал. Ни один конгрессмен или сенатор тоже не сказали ни слова», — подытожил народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин.