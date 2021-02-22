В бундестаге сравнили действия властей Украины с политикой гитлеровской Германии

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт заявил, что политика нынешних властей Украины в отношении своих граждан, СМИ и бизнеса напоминает политику в гитлеровской Германии в 30-е годы прошлого века.

«Закрытие каналов на своей территории, введение санкций беспрецедентных в отношении граждан Украины, отжим бизнеса — очень сильно похоже на то, что делали нацисты в 30-е годы в Германии с неугодными», — сказал Гердт агенству РИА Новости.

По его словам, непозволительно спокойно смотреть на то, что сегодня происходит в Украине.

«Сейчас не время отмалчиваться и не время для политкорректных высказываний дипломатических. Надо называть вещи своими именами, иначе мы потеряем контроль над процессами», — считает депутат.