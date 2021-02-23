В ОАСК поступили иски об аннулировании лицензии закрытого телеканала «112 Украина»

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступили иски от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензии на вещание «Телерадиокомпании «112-ТВ», логотип — «112 Украина».
«Как отмечает истец, не предоставление лицензиатом в полном объеме запрашиваемых документов, необходимых для осуществления невыездной проверки, в срок, определенный решением Нацсовета о назначении такой проверки, является отказом лицензиата в ее проведении, что по закону — основание для обращения в суд об аннулировании лицензии на вещание», — сообщает пресс-служба ОАСК во вторник.
В суде добавили, что поступило три иска, в которых, в частности, речь идет о назначении в разный период соответствующих проверок.
«ОАСК решает вопрос об открытии производства по данным административным искам», — добавили в суде.
Напомним, что канал «112 Украина» сейчас не вещает вследствие решения СНБО.
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