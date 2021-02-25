Прокурору Нью-Йорка передали налоговые декларации Дональда Трампа за восемь лет

Прокурор округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс получил доступ к налоговым декларациям бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источник.
По его информации, документы были переданы офису окружного прокурора в минувший понедельник спустя несколько часов после того, как Верховный суд США вынес соответствующее решение. Источник телекомпании подчеркивает, что налоговые декларации Трампа содержат «миллионы страниц документов».
В понедельник Верховный суд отклонил ходатайство Трампа, который пытался не допустить передачи своих налоговых деклараций за восемь лет окружному прокурору Нью-Йорка. Адвокаты Трампа настаивали на том, что прокурор пытается получить сведения о налоговых отчислениях экс-президента США «со злым умыслом или с целью преследования».
Вэнс в 2019 году направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах.
Mazars ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса. Экс-президент США ранее предпринял несколько попыток прекратить начатое Вэнсом разбирательство.
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