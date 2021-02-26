Зеленский отстранил Тупицкого с поста судьи КС еще на один месяц

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля на один месяца.

Соответствующий указ № 79/2021 опубликован на сайте главы государства.

«Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины по 28 февраля 2021 сроком на один месяц», — сказано в тексте указа от 26 февраля.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.