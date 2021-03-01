Житомирская область с 3 марта переходит в «красную» зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела «красный» уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 в Житомирской области с 3 марта.
«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 3 марта 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области и применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для „красного“ уровня эпидемической опасности», — написал министр Кабинета министров Олег Немчинеов в Телеграм-канале.
Таким образом Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области попали в «красную» зону. Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Ровенская и Тернопольская оказались в «оранжевой зоне».
Остальные регионы — в «желтой» зоне.
Напомним, что за последние сутки в Житомирской области было зарегистрировано 466 случаев коронавируса — это третий результат в стране.
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