Житомирская и еще несколько областей могут выйти из «красной» зоны

В течение последнего месяца в Житомирской области наблюдается стойкое улучшение эпидемиологической ситуации — еженедельная количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилась за последний месяц в 3 раза, за последнюю неделю спад заболеваемости составляет −28%, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Кроме того, снижается количество новых госпитализаций подтвержденных и подозрительных случаев заболевания COVID-19 — за последний месяц количество новых госпитализаций в «ковидних» больниц области уменьшилась в 2 раза, а за последнюю неделю — на 21%.

Отмечается также и стабилизация ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ — если месяц назад эпидпорог был превышен на 40%, то сейчас превышение составляет 5% и продолжает падать.

«Такое улучшение эпидсистуации в Житомирской области стало возможным благодаря назначенным карантинным ограничением с 3 марта 2021 года. По состоянию на 4 мая 2021 в Житомирской области выполнены все основания для выхода из „красного“ уровня эпидемической опасности», — отметил Ляшко.

В частности, загруженность коек с кислородом составляет 39% при целевом показателе 65%, уровень госпитализации за последние 7 дней на 100 тыс. населения составляет 59 человек (при целевом показателе в 60 человек), динамика уровня госпитализаций меньше целевого показателя в +50%, и составляет −21%. Коэффициент выявления случаев инфицирования в течение последних 7 дней есть меньше целевого показателя в 20% и составляет 16%. Охват тестированием в течение последних 7 дней в 100 тыс. населения превысил целевой показатель в 300 человек в 100 тыс. населения, и составляет 794 человека на 100 тыс. населения.

В связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ на 5%, в Житомирской области должен быть установлен «оранжевый» уровень эпидемической опасности. При стабилизации показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ, регион автоматически сможет перейти к «желтому» уровня эпидемической опасности.

Отмечается, что улучшение эпидситуации наблюдается также в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из «красного» уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней.