Войти
Зеленский заявил о поддержке Польшей вступления Украины в НАТО
евроинтеграция
Зеленский заявил о поддержке Польшей вступления Украины в НАТО
По программе 5-7-9 за неделю выдали кредитов на рекордные 2,2 миллиарда
госфинансы
По программе 5-7-9 за неделю выдали кредитов на рекордные 2,2 миллиарда

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

регионы
RSS

Житомирская и еще несколько областей могут выйти из «красной» зоны

140
Житомирская и еще несколько областей могут выйти из «красной» зоны

В течение последнего месяца в Житомирской области наблюдается стойкое улучшение эпидемиологической ситуации — еженедельная количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилась за последний месяц в 3 раза, за последнюю неделю спад заболеваемости составляет −28%, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Кроме того, снижается количество новых госпитализаций подтвержденных и подозрительных случаев заболевания COVID-19 — за последний месяц количество новых госпитализаций в «ковидних» больниц области уменьшилась в 2 раза, а за последнюю неделю — на 21%.

Отмечается также и стабилизация ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ — если месяц назад эпидпорог был превышен на 40%, то сейчас превышение составляет 5% и продолжает падать.

«Такое улучшение эпидсистуации в Житомирской области стало возможным благодаря назначенным карантинным ограничением с 3 марта 2021 года. По состоянию на 4 мая 2021 в Житомирской области выполнены все основания для выхода из „красного“ уровня эпидемической опасности», — отметил Ляшко.

В частности, загруженность коек с кислородом составляет 39% при целевом показателе 65%, уровень госпитализации за последние 7 дней на 100 тыс. населения составляет 59 человек (при целевом показателе в 60 человек), динамика уровня госпитализаций меньше целевого показателя в +50%, и составляет −21%. Коэффициент выявления случаев инфицирования в течение последних 7 дней есть меньше целевого показателя в 20% и составляет 16%. Охват тестированием в течение последних 7 дней в 100 тыс. населения превысил целевой показатель в 300 человек в 100 тыс. населения, и составляет 794 человека на 100 тыс. населения.

В связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ на 5%, в Житомирской области должен быть установлен «оранжевый» уровень эпидемической опасности. При стабилизации показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ, регион автоматически сможет перейти к «желтому» уровня эпидемической опасности.

Читайте также: Черкасская область может вернуться в «красную» зону карантина

Отмечается, что улучшение эпидситуации наблюдается также в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из «красного» уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней.

карантин, Житомирская область
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 4 мая 2021
Понедельник, 3 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Настоящие истории успеха скучны

Независимо от того, велики ли ваши амбиции или вы просто хотите внести небольшие улучшения, факторы успеха в значительной степени невидимы. Это не великие прозрения, ведущие к потоку действий, а тонкие системы, где результат приходит со временем. Эта реальность требует от нас не только смелости, но и любопытства. Нужно попытаться понять самих себя - и когда мы на высоте, и когда нам не удается сделать то, что нужно. Успех - это во многом результат тщательного проектирования, а не героических усилий.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Своя экономика ближе к телу

Провалив вакцинацию, даже представители «зеленой» власти заговорили о том, что Украина должна производить свою вакцину. В частности, в конце апреля об этом прямо сказал министр здравоохранения Максим Степанов, уточнив, что для производства своего препарата от коронавируса потребуется год-полтора. Правда, без конкретики все эти заявления выглядят просто как очередные обещания «зеленых», без перехода от слов к делу.
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Нужно сваливать!» - римейк песни про «Все пропало?!»

Если депутат о партии власти сама пишет про «нужно сваливать» - это приговор тому, что делают Зеленский и компания. Причем приговор от человека из их собственного политического лагеря, которая дисциплинированно жмет на кнопку за законопроекты президента и Кабмина, а в это время думает «нужно сваливать». Депутат от партии власти в этом случае просто выразила словами то, что думают и ощущают миллионы простых украинцев.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016