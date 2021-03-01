Финляндия вернула режим чрезвычайного положения из-за пандемии

Власти Финляндии вновь ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник премьер-министр Санна Марин.

«Чрезвычайное положение вводится на тех же основаниях, что и год назад», — сказала она.

Правительство также передало в парламент предложение закрыть рестораны, которое коснется регионов, находящихся в фазе ускорения пандемии и распространения коронавируса. На его рассмотрение уйдет несколько дней.

По словам Марин, при серьезном ухудшении ситуации в арсенале правительства присутствует также такая мера, как введение комендантского часа. На прошлой неделе стало известно, что с 8 по 28 марта в стране объявляется локдаун.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 392 и достигло в понедельник 58 064. Всего от осложнений, вызванных инфекцией, в стране умерли 742 человека. Тестирование на коронавирус прошли более 3 млн жителей. Кроме того, в стране выявлено 1 232 случая заражения новыми штаммами коронавируса.