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Глава Венецианской комиссии призвал Раду разрешить участие международных экспертов в отборе судей КС

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Глава Венецианской комиссии призвал Раду разрешить участие международных экспертов в отборе судей КС

Глава Комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио призвал Верховную Раду принять законы, которые разрешат участие международных экспертов в органе по отбору судей Конституционного суда Украины (КС) на конкурсной основе.

«В Украине есть мощная проблема с нехваткой доверия со стороны общественности к государственным институциям. Даже когда они делают честную и хорошую работу, люди не верят им, потому что слишком много коррупции было в прошлом. Люди не знают, кому они могут верить», — сказал Букиккио на всеукраинском форуме «Украина 30. Развитие правосудия» в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

«Когда это невозможно сделать изнутри, доверие надо выстраивать с внешней помощью. При поддержке международного сообщества мы готовы предложить международных экспертов с высокими моральными качествами, экспертов, которые могут обеспечить то, чтобы кандидаты надлежащим образом проверялись перед своим назначением», — добавил он.

Букиккио указал, что международные эксперты должны работать бок о бок с украинскими, чтобы украинские суды и судебные органы состояли из людей, соблюдающими высокие моральные и этические стандарты.

«Концепции и стратегические ориентации сейчас на рассмотрении, они должны быть имплементированы. Я надеюсь, что украинский парламент сможет разблокировать дискуссии, принять законы, которые позволят этому смешанному органу работать вместе на благо украинского народа. Сейчас время действовать и принимать законы, которые изменяют ситуацию, и имплементировать их. Совет Европы и Венецианская Комиссия здесь, чтобы помочь и поддержать вас», — подчеркнул глава Венецианской комиссии.

Он напомнил, что ключевым элементом декабрьского срочного мнения Венецианской комиссии была рекомендация создать новую систему конкурсного отбора судей Конституционного суда, включая проверяющий орган с международным участием.

Букиккио отметил, что эффективная борьба против коррупции и уважение к независимости судей и верховенству права неразрывны. «Не может быть эффективной борьбы с коррупцией без независимого судейства и уважения к верховенству права. Так же не может быть независимой судебной системы и уважения к верховенству права, когда есть повсеместная коррупция. Пока коррупция остается широко распространенной, украинцы не могут получить верховенства права. Так же нельзя достичь доверия общественности к институциям или доверия от инвесторов. Ваша страна не может процветать при таких обстоятельствах», — сказал он.

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По словам главы Венецианской комиссии, создание специализированных институций или принятие новых законов само по себе не улучшит возможности предотвращения и борьбы с коррупцией, но эффективные, хорошо финансируемые и хорошо обеспеченные кадрами антикоррупционные институции и суды, которые будут делать свою работу без неправомерного вмешательства, изменят ситуацию.

Венецианская комиссия, КС
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Среда, 3 марта 2021
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