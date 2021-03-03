Зеленский ветировал закон о защите обличителей коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон «О внесении изменений в закон Украины „О предотвращении коррупции“ по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей», который был принят в парламенте 4 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба президента в среду.

«Документом вводится функционирование Единого портала сообщений обличителей как базы данных, в которую будет вноситься сообщенная обличителями информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также информация о лицах, имеющих статус обличителей, в том числе их персональные данные и информация о состояние и результаты рассмотрения сообщенных ими возможных фактов коррупционных деяний», — отмечают в пресс-службе ОП.