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В Украине резко увеличилось число новых заражений коронавирусом

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В Украине резко увеличилось число новых заражений коронавирусом

Минздрав Украины сообщил о 10 057 новых заражениях коронавирусом. В частности, заболели 611 детей и 388 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за минувшие сутки госпитализированы — 3271 человек; летальных случаев — 194; выздоровели — 4837 человек.

Проведено тестирований за сутки — 83 086 (в том числе методом ПЦР — 38068, методом ИФА — 16265, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 28753).

Днем ранее, 3 марта было зафиксировано 7 235 новых случаев инфицирования COVID-19, 2 марта сообщалось о 5 336 новых случаев коронавирусной болезни, 1 марта зафиксировали за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 февраля было зафиксировано 5 833 новых случая инфицирования COVID-19, 27 февраля сообщалось о 8 172 новых случаев COVID-19, 26 февраля было зафиксировано 8 003 новых случаев инфицирования, 25 февраля было 8 147 случаев инфицирования COVID-19, 24 февраля сообщалось о 5 850 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 374 762 человека, 26 591 человек — умер, выздоровели — 1 186 873 человека.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

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