За неделю в Украине вакцинировали менее 10 тысяч человек

В течение прошлых суток, 3 марта, в Украине от коронавируса было вакцинировано 2 680 человек.

При этом, как сообщает Минздрав, по состоянию на 8:00 4 марта общее количество вакцинированных от коронавируса украинцев составляет 9 568 человек.

Как сообщалось ранее, самолет с первой партией COVID-вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) приземлился в аэропорту Борисполь утром 23 февраля.

Уже 25 февраля в Украине началась вакцинация медработников. Кроме них, вакцинировались также министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.