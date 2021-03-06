Шестеро украинцев погибли в ДТП автобуса в Польше, еще 15 в больнице

Шестеро украинцев погибли, еще 15 госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Польша: вблизи г.Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы», — написал дипломат своем аккаунте в Твиттер в субботу утром.

Он добавил, что консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.

По информации польского издания RMF24, автобус с украинскими номерами упал в канаву. Всего на борту находилось 57 человек. По данным СМИ, пострадали 34 человека. Для эвакуации пострадавших на место ДТП отправили два вертолета.