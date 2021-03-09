«Третья волна»: в Украине количество случаев COVID-19 за неделю выросло на 10 тысяч

Количество новых случаев COVID-19 за неделю в Украине выросло более чем на 10 тыс., сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.
«На минувшей неделе в Украине заболело 54,666 тыс. чел. Мы наблюдаем рост заболеваемости, если сравнить с предыдущей неделей, когда заболело более 44 тыс. человек. То есть почти мы зафиксировали на 10 тыс. больше нововыявленных больных за прошедшую неделю », - сказал он.
По словам министра, также растет количество госпитализаций. «По состоянию на утро понедельника в медучреждениях пребывало 26,525 тыс. человек», — сказал Степанов.
При этом он отметил, что Минздрав наращивает количество тестирований — за минувшую неделю методом ПЦР и экспресс-тестирования провели 373,5 тыс. исследований.
Степанов добавил, что во всем мире и в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.
«В мире также выросло количество повторных заболеваний, доля которых колеблется от 4 до 18%. У 52-76% пациентов фиксируется постковидный синдром, который длится от трех до шести месяцев», — сказал глава Минздрава.
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