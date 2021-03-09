В Киеве протестуют против послов G7 – требуют независимый суд

В Киеве сегодня стартует работа Съезда судей Украины, на котором планируют назначить нескольких судей Высший совет правосудия и судью Конституционного суда. Под стенами Президент-отеля, где проходит съезд, собралась акция протеста.
Об этом передает корреспондент Капитала.
Демонстранты пришли с плакатами «У своїй хаті своя правда», «Послы, go home», «Нет Семипосольщине», «Независимому государству — независимый суд».
По мнению активистов, послы G7 нарушают дипломатический протокол, вмешиваясь во внутренние дела Украины, в частности, определяя параметры судебной реформы и требуя дать иностранцам право принимать участие в формировании руководящих судейских органов.
Напомним, что в конце января послы стран «Большой семерки» представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформы в Украине. Предложения касались также изменений в работе Конституционного суда.
В прошлую пятницу послы стран «Большой семерки» призвали съезд судей Украины отложить назначение судей в Высший совет правосудия и Конституционный суд до того, как будут утверждены новые процессы их отбора.
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