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Послы G7 сделали заявление по судебной реформе в Украине

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Послы G7 сделали заявление по судебной реформе в Украине

Послы стран «Большой семерки» (G7) с беспокойством наблюдают за процессом судебной реформы в Украине, призывают обеспечить выдвижение экспертов в Этический совет Высшего совета правосудия (ВСП), а также обращают внимание на законопроект об усовершенствовании процедуры деятельности Конституционного суда Украины.

«Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов. Предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы. Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП», — говорится в сообщении послов G7 в Киеве на странице в Twitter.

Кроме того, послы обеспокоены законопроектом № 4533, подчеркивая, что реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КС и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

«Всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для G7 как такая, что имеет решающее значение для успеха всех реформ в Украине и выполнения требований народа Украины. Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства», — подчеркивают послы.

Как сообщалось, в Офисе президента прошла посвященная судебной реформе в Украине рабочая встреча с участием председателя Совета судей, Верховного суда, представителей парламента, правительства, а также послов стран «Большой семерки» и Европейского Союза. Участники приняли совместное заявление.

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Глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская считает, что Совет судей Украины (ССУ) никоим образом не нарушил закон из-за того, что не смог с первого раза избрать своих представителей в Этический совет Высшего совета правосудия.

13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на добропорядочность кандидатов и членов ВСП.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы.

G7, судебная реформа
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