Зеленский хочет подучить украинский язык

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что хотел бы усовершенствовать свой уровень владения украинским языком.

«Уровень украинского языка, по моему мнению, растет. Я знаю, что есть ошибки с ударениями и некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Возможно, и нельзя знать язык на сто процентов. Но я пытаюсь его знать, практика, больше говорить, лучше с умными людьми. Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова, и говорю человеку, который рядом со мной, украинское слово и спрашиваю, как это сказать по-русски. То есть иногда уже есть и такие примеры», — сказал в интервью «Откровенно с президентом» за рулем автомобиля Tesla, которое размещено Офисом президента на страницах в соцсетях в четверг.

Напомним, он также заверил, что обещанные посадки коррупционеров являются только вопросом времени и необходимости подготовить все необходимые материалы, чтобы дела не разваливалась в судах.