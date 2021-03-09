Кириленко и Чернышов восстановили подачу газа в котельные «Донецктеплокоммунэнерго»

Из-за попытки руководства олигархических облгазов заблокировать теплоснабжение в области, 6 марта без тепла остались 714 жилых домов, 23 школы, 16 детских садов, 4 больницы, 106 других объектов в результате отключения от газа 59 котелень. И такая ситуация могла продолжаться дольше.
В результате оперативного вмешательства и проведенных переговоров между местной властью и центральными органами кризис был разрешён. Губернатор Донецкой ОДА, мэр Славянска Владимир Лях, Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов нашли решение, при котором подача тепла во все котельные области возобновилась. Были задействованы силы правоохранителей, которые также отреагировали на многочисленные жалобы жителей. После проведения следственных действий, работниками КП «Донецьктеплокомуненерго» были демонтированы незаконно установленные пломбы и предотвращены незаконные действия облгаза.
Руководство Донецкоблагаза приняло меры, что прямо противоречили меморандуму о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам Украины. Согласно подписанному Кабмином, НКРЭКУ, «Нафтогазом» и мерами город документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 гг. украинцы должны бесперебойно получать отопление, а стоимость услуги поставки тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных домах в течение нынешнего отопительного сезона не изменится.
Однако представители облгаза с явной не проукраинской позицией пренебрегают всеми правилами и саботируют решения правительства, ставя под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины.
На данным момент открыто криминальное производство по ст. 359 КК Украины «самоуправство» и проводятся соответственные разбирательства.
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