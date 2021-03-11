Минрегион хочет разделить Украину на 10 функциональных зон

Министерство развития громад и территорий (Минрегион) разрабатывает проект разделения территории Украины на 10 функциональных зон.
«Разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам», — говорится в сообщении пресс-службы министерства со ссылкой на интервью министра развития громад и территорий Алексея Чернышова онлайн-изданию «Левый берег».
Отмечается, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не в области, как было раньше, а территориям.
«Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти — горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы», — сказал Чернышов.
Согласно сообщению, на данный момент определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года: Горные территории Украинских Карпат; Макрорегион «Азов-Черное море»; Приграничные регионы; Пограничные территории в неблагоприятных условиях; Временно оккупированные территории Украины; Природоохранные территории; Городские агломерации; Центры экономического развития; Монофункциональные старопромышленные города; Сельские территории в неблагоприятных условиях.
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